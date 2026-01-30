Come sarà il meteo a Bodo quando l'Inter ci giocherà in Champions a metà febbraio | inferno artico

Domani a Bodo si aspetta vento forte e temperature molto basse, mentre l’Inter si prepara alla partita di Champions che si gioca a metà febbraio. La città, a nord del Circolo Polare artico, presenta condizioni estreme: raffiche di vento gelido e il rischio di shock termico. Il campo, in sintetico, potrebbe rendere ancora più difficile la sfida per i nerazzurri.

Raffiche di vento gelido, rischio shock termino e campo in sintetico le insidie che attendono l'Inter nell'andata dei playoff di Champions nella città che si trova a nord del Circolo Polare artico.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Bodo-Juve si giocherà in condizioni estreme: allerta meteo, neve e -10º per la partita di Champions

Sorteggio Champions, Inter-Bodo, Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia: quando si giocano

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per i playoff di Champions League.

