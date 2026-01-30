Come sarà il meteo a Bodo quando l'Inter ci giocherà in Champions a metà febbraio | inferno artico

Domani a Bodo si aspetta vento forte e temperature molto basse, mentre l’Inter si prepara alla partita di Champions che si gioca a metà febbraio. La città, a nord del Circolo Polare artico, presenta condizioni estreme: raffiche di vento gelido e il rischio di shock termico. Il campo, in sintetico, potrebbe rendere ancora più difficile la sfida per i nerazzurri.

Raffiche di vento gelido, rischio shock termino e campo in sintetico le insidie che attendono l'Inter nell'andata dei playoff di Champions nella città che si trova a nord del Circolo Polare artico.🔗 Leggi su Fanpage.it

Una cosa dritta ogni tanto mica guasta no Sarà Inter-Bodo Glimt il playoff per noi, magari non sarà una passeggiata eh, ma sempre meglio di prendere Mou per me è. Voi che ne pensate #sorteggichampions #championsleague #Zanetti #NA - facebook.com facebook

Bodo-Inter. Campionato loro fermo Campo sintetico Freddo norvegese L'andata sarà un'insidia. L'Inter deve far valere la sua esperienza internazionale. Calendario Inter-Juve Bodo-Inter (forse alle 18) Lecce-Inter Inter-Bodo Inter-Genoa x.com