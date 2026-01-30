Come insegnare l’orientamento a scuola? Esperti a confronto nel nuovo appuntamento di OrientaMenti Live

Come insegnare l’orientamento a scuola? La nuova puntata di OrientaMenti Live di INDIRE è già disponibile online. Maria Chiara Pettenati conduce il programma e invita esperti a parlare di competenze orientative e di come preparare gli studenti al futuro. La puntata si concentra sulle strategie pratiche da usare in classe per aiutare i giovani a capire meglio le proprie scelte e le sfide di domani.

È online la nuova puntata di OrientaMenti Live di INDIRE. Condotta da Maria Chiara Pettenati, approfondisce le competenze orientative e la Future Literacy. Ospiti ed esperti illustrano come inserire l’orientamento nel curricolo per aiutare gli studenti a progettare consapevolmente il proprio futuro. L’orientamento scolastico cessa di essere un momento isolato per diventare una pratica didattica quotidiana. È online una nuova puntata di OrientaMenti Live, il format curato da INDIRE che indaga le frontiere dell’innovazione educativa. L’episodio pone l’attenzione sulle competenze orientative, definendole una dimensione chiave dei percorsi educativi e formativi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Orienta Menti OrientaMenti Live MIM?INDIRE: otto talk show sull’orientamento scolastico e formativo OrientaMenti Live MIM•INDIRE è una serie di otto talk show dedicati all’orientamento scolastico e formativo. OrientaMenti Live: otto talk show MIM?INDIRE sull’orientamento scolastico e formativo OrientaMenti Live è una serie di otto talk show organizzati da MIM e INDIRE, dedicata a professionisti e operatori dell’orientamento scolastico e formativo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Orienta Menti Argomenti discussi: L’insegnamento della storia abilita al pensiero critico?; Dagli ITS Academy al liceo del Made in Italy, orientamento scolastico contro la dispersione; A Locarno alta affluenza all’Open Day per futuri docenti; Manifesto sui prof di sinistra, muro degli studenti: Noi sempre liberi, non siamo così ingenui da farci indottrinare nelle ore di lezione. Diventa insegnante di italiano per stranieri! @italianlanguagecourses Il nostro Corso di Formazione Full-Time ti prepara a insegnare l’italiano come lingua straniera! Pratica inclusa Affiancamento di formatori esperti Opportunità di insegnare in un cors - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.