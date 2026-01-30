come i ribelli congolesi mantengono il controllo sui minerali strategici

A un anno dall’occupazione di Goma, il gruppo ribelle Movimento 23 marzo, alleato del Ruanda, continua a controllare le miniere di minerali strategici. Non mostra segni di voler negoziare con il governo congolese e mantiene la presa sulla regione, ostacolando qualsiasi tentativo di riavvicinamento. La situazione rimane tesa e difficile da risolvere.

È passato un anno dal 27 gennaio 2025, giorno in cui la città di Goma, il capoluogo della provincia congolese del Nord Kivu, è stata conquistata dal gruppo armato Movimento 23 marzo (M23), alleato del Ruanda. A metà febbraio l’avanzata ribelle è proseguita fino a Bukavu, nel Sud Kivu. E, dopo mesi di trattative su più fronti, con il presidente statunitense Donald Trump in prima linea, verso la fine del 2025 l’M23 ha ripreso la sua progressione conquistando il 10 dicembre Uvira, un’importante città vicino al Burundi, di cui ha mantenuto il controllo fino al 16 gennaio di quest’anno. In questa lunga occupazione di parte delle province del Nord Kivu e Sud Kivu, scrive Jeune Afrique, l’M23 – affiancato dal suo braccio politico, l’Alleanza del fiume Congo (Afc) – “si è affermato come forza politico-militare in grado di condurre ‘operazioni prolungate, coordinate e su più assi’, come risulta dall’ultimo rapporto del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Rdc”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Approfondimenti su Goma Minerali

Ultime notizie su Goma Minerali

Argomenti discussi: Le banche chiudono e il futuro è incerto un anno dopo la presa di Goma da parte dei ribelli dell’M23; Goma un anno dopo: resilienza della popolazione tra sfide economiche e speranze di pace.

La guerra nella Repubblica democratica del Congo (RDC) “può essere paragonata a un albero: le radici sono in Occidente, il tronco è in Rwanda e le foglie sono i gruppi ribelli”. Così l’attivista congolese Pierre Kabeza descrive un conflitto che dura da tren - facebook.com facebook