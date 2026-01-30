Combinata nordica Seefeld | Lamparter vince e allunga Brabec trionfa tra le donne

La gara di combinata nordica a Seefeld si conclude con un dominio di Johannes Lamparter tra gli uomini, che allunga in classifica generale. Tra le donne, invece, il trionfo va ad Alexa Brabec, alla sua prima vittoria in Coppa del Mondo. La competizione ha regalato emozioni e sorprese, con i favoriti che si sono alternati sul podio.

La tappa di Seefeld della Coppa del Mondo di combinata nordica esalta Johannes Lamparter al maschile e regala il primo successo in carriera ad Alexa Brabec tra le donne. La mass start maschile della Coppa del Mondo di combinata nordica disputata a Seefeld conferma lo stato di forma eccellente di Johannes Lamparter. Il tirolese conquista la vittoria grazie a un punteggio complessivo di 129,5 punti, che gli consente anche di incrementare il margine nella classifica generale.

