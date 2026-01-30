Combinata nordica Lamparter vince la Mass Start di Seefeld Buona gara degli azzurri

Johannes Lamparter si impone nella prima tappa del Triple di Seefeld, tenutasi oggi sulla pista austriaca. Il norvegese ha dimostrato di essere in forma e ha conquistato la vittoria davanti a un pubblico che ha assistito a una gara combattuta. Buona anche la prestazione degli azzurri, che sono riusciti a tenere bene il ritmo, anche se senza salire sul podio.

Johannes Lamparter rispetta il pronostico della vigilia e vince la Mass Start valevole come primo atto del Triple di Seefeld, sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Il padrone di casa austriaco si è imposto sulle nevi di casa nella gara inaugurale della XIII edizione del Triple, consolidando il suo pettorale giallo di leader della classifica generale del circuito maggiore. Si tratta della ventiduesima vittoria individuale della carriera in Coppa del Mondo per il 24enne tirolese, oro iridato nella Gundersen su trampolino grande a Oberstdorf 2021, che portato a cinque le sue affermazioni in stagione grazie ad una prestazione solida in entrambi i segmenti di gara odierni.

