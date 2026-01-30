Combinata nordica | Alexa Brabec trova la prima vittoria in Coppa del Mondo nella Mass Start di Seefeld

Alexa Brabec ha conquistato la sua prima vittoria in Coppa del Mondo di combinata nordica. Durante la Mass Start a Seefeld, la atleta italiana ha ribaltato le aspettative e ha portato a casa il primo successo stagionale, dopo aver già salito quattro volte sul podio. La gara si è decisa negli ultimi metri, regalando all’Italia una bella soddisfazione.

Stagione da sogno per lei, dopo quattro podi ecco anche la prima vittoria. Alexa Brabec ribalta la situazione nella prima tappa del Triple di Seefeld e conquista il primo successo nella Coppa del mondo di combinata nordica al femminile. La mass start parla statunitense: la classe 2004 supera il punto K del trampolino austriaco e rimonta dalla terza piazza agguantata nel fondo fino al successo con 122.9 punti. Alle sue spalle super rimonta, quasi vincente, della slovena Ema Volavsek: dalla settima posizione arriva un balzo di oltre 100 metri che vale la piazza d'onore a 1.3 punti dalla vetta. Deve accontentarsi del podio Ida Marie Hagen, che partiva dalla vetta dopo il fondo.

