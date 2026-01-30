Coltelli ed estorsioni ma centrodestra nega urgenza a mozione sicurezza

I fatti di cronaca che riguardano risse con coltelli e episodi di estorsione non convincono il centrodestra a considerare urgente una mozione sulla sicurezza proposta dal centrosinistra. La maggioranza ha deciso di non accelerare i tempi, lasciando aperta la discussione senza darci risposte immediate. La questione resta calda e ancora tutta da affrontare.

La mozione del centrosinistra chiede più polizia sul territorio, il ripristino del poliziotto di quartiere e degli educatori di strada. In conferenza stampa Luca Salvati, Manuela Mandler (Pd) e Alberto Pasino (Pf) I fatti di cronaca preoccupano, ma il centrodestra nega l'urgenza alla mozione del centrosinistra sulla sicurezza. Lo dichiarano in una conferenza stampa i consiglieri comunali Luca Salvati (Pd), primo firmatario della mozione, il consigliere Alberto Pasino (Punto Franco - Lista Russo) e Manuela Mandler della segreteria del Pd di Trieste. L'incontro si è svolto in piazza Garibaldi in quanto teatro di continui episodi di violenza.

