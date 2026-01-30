COLPA DEI SENSI SU CANALE 5 | DURANTE LA RECITAZIONE MI VENGONO I BRIVIDI

Venerdì sera su Canale 5 torna la serie “Colpa dei sensi”, diretta da Simona e Ricky Tognazzi. Sul set, Gabriel Garko e Anna Safroncik sono di nuovo insieme. Durante la ripresa, l’attore ha detto di aver provato i brividi, mentre recitava. La fiction, molto attesa, ha subito attirato l’attenzione del pubblico.

Venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie diretta da Simona e Ricky Tognazzi, “Colpa dei sensi”, che vede di nuovo insieme la coppia Gabriel Garko e Anna Safroncik. La miniserie, una coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica per 3 prime serate, nasce da un’idea di Simona Izzo che, insieme Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, firma il soggetto di serie. “Colpa dei sensi” vanta nel cast anche Tommaso Basili, Giorgia Würth, Francesco Venditti, Lina Sastri, Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Marco Cocci, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Colpa dei sensi debutta questa sera su Canale 5, portando in tv la nuova miniserie girata nelle Marche.

Venerdì sera parte la nuova fiction "Colpa dei sensi" su Canale 5, girata tra Porto San Giorgio e Fermo nelle Marche.

