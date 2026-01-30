colpa dei sensi stasera parte la fiction con garko e safroncik

Parte stasera la serie Colpa dei sensi che ha per protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik nei panni di Davide e Laura Questa sera parte Colpa dei sensi, la fiction che ha per protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, con la regia e la sceneggiatura di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. La serie è stata molto pubblicizzata ed è un prodotto a cui l’intera équipe tiene molto. Inoltre il set è dovuto stare un mese e mezzo fermo durante le riprese a causa di un incidente accaduto a Garko che si è rotto una gamba mentre giravano. Davide (Gabriel Garko) torna nella sua città d’origine perché suo padre è in fin di vita; quest’ultimo è accusato di aver ucciso sua moglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera su Canale 5 parte la nuova miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

