Colpa dei sensi recensione prima puntata | Gabriel Garko e Anna Safroncik attrazione e mistero?

La nostra recensione della prima puntata di Colpa dei sensi, serie tv di Simona e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik per 3 prime serate su Canale 5. Simona e Ricky Tognazzi firmano Colpa dei sensi, serie tv di Canale 5 che vede di nuovo l’uno accanto all’altra Gabriel Garko e Anna Safroncik. Un format che non innova nè spicca per qualità, ma che probabilmente punta a piacere a quel pubblico generalista che ha già fatto, in passato, il successo auditel di altri titoli di genere. Nel cast anche Tommaso Basili, Francesco Venditti, Giorgia Würth, Rosanna Banfi e Lina Sastri. I demoni del passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a lavorare insieme.

Venerdì 30 gennaio debutta su Canale5 “Colpa dei sensi”, la nuova miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

