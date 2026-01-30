La passione tra Davide D’Amico e Laura si riscalda di nuovo in “Colpa dei Sensi”, la serie in tre puntate che va in onda da venerdì 30 gennaio su Canale 5. Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a far rivivere un racconto di emozioni e tensioni, con le loro interpretazioni che catturano l’attenzione del pubblico.

© US Mediaset La passione tra Davide D’Amico (Gabriel Garko) e Laura (Anna Safroncik) si riaccende in Colpa dei Sensi, la nuova serie in tre puntate in onda su Canale 5 da venerdì 30 gennaio 2026. L’uomo ha però anche un altro obiettivo: scoprire chi ha ucciso davvero la madre Adele. Un’indagine che Davide decide di riaprire quando il padre Vittorio, accusato del crimine, ribadisce in punto di morte che non è stato lui ad uccidere la moglie tanti anni prima. Un mistero da risolvere che porterà in scena diversi personaggi. Ecco chi sono e da chi vengono interpretati. Gabriel Garko è Davide. © US Mediaset Davide è un soldato, un colonnello dell’esercito, che ha servito con lealtà il Paese in complicate missioni di pace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Colpa dei Sensi, i personaggi

Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a lavorare insieme.

E' arrivata in tv la nuova fiction "Colpa dei sensi", che porta Ancona sul piccolo schermo.

