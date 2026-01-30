Colpa dei Sensi i personaggi
La passione tra Davide D’Amico e Laura si riscalda di nuovo in “Colpa dei Sensi”, la serie in tre puntate che va in onda da venerdì 30 gennaio su Canale 5. Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a far rivivere un racconto di emozioni e tensioni, con le loro interpretazioni che catturano l’attenzione del pubblico.
© US Mediaset La passione tra Davide D’Amico (Gabriel Garko) e Laura (Anna Safroncik) si riaccende in Colpa dei Sensi, la nuova serie in tre puntate in onda su Canale 5 da venerdì 30 gennaio 2026. L’uomo ha però anche un altro obiettivo: scoprire chi ha ucciso davvero la madre Adele. Un’indagine che Davide decide di riaprire quando il padre Vittorio, accusato del crimine, ribadisce in punto di morte che non è stato lui ad uccidere la moglie tanti anni prima. Un mistero da risolvere che porterà in scena diversi personaggi. Ecco chi sono e da chi vengono interpretati. Gabriel Garko è Davide. © US Mediaset Davide è un soldato, un colonnello dell’esercito, che ha servito con lealtà il Paese in complicate missioni di pace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su Colpa dei Sensi
Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme in “Colpa dei sensi”
Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano a lavorare insieme.
Ecco "Colpa dei sensi". Un triangolo amoroso con Ancona sullo sfondo
E’ arrivata in tv la nuova fiction “Colpa dei sensi”, che porta Ancona sul piccolo schermo.
Due segni sospetti di autismo.
Ultime notizie su Colpa dei Sensi
Argomenti discussi: Colpa dei sensi, il cast della serie con Gabriel Garko; ‘Colpa dei Sensi’, la fiction su Canale 5: Porto San Giorgio e Fermo vanno in tv; ‘Colpa dei sensi’, la serie Tv con Gabriel Garko: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce; Colpa dei sensi: Garko e Safroncik ci raccontano che l’amore è sempre destinato a ritrovarsi.
Colpa dei sensi: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Canale 5Colpa dei sensi serie tv, fiction ambientata nelle Marche con Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili e Giorgia Wurth. maridacaterini.it
Colpa dei sensi: Gabriel Garko e Anna Safroncik di nuovo insieme su Canale5 da stasera, 30 gennaio 2026Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano protagonisti della prima serata di Canale5 con una nuova e intensa Fiction intitolata Colpa dei Sensi. Scopriamo insieme la trama di questo nuovo appuntamento e ... msn.com
Gabriel Garko e Anna Safroncik protagonisti di Colpa dei sensi, la nuova serie in tre puntate tra omicidi, segreti e passioni che riemergono. Un ritorno ad Ancona che riapre vecchie ferite… e verità mai dette. - facebook.com facebook
Da questa sera la nuova serie tv "Colpa dei sensi" con Gabriel Garko e Anna Safroncik in prima serata su #Canale5 @fictionmediaset x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.