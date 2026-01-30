Collaborazione internazionale in ambito cardiologico tra Bari e paesi del Medio Oriente tramite telemedicina

Il Policlinico di Bari ha avviato una collaborazione con ospedali del Medio Oriente, usando la telemedicina. Grazie a questo sistema, i medici di Bari possono consultare specialisti di altri paesi in tempo reale, condividendo dati e immagini dei pazienti. L’obiettivo è migliorare le cure cardiologiche e favorire lo scambio di competenze tra professionisti di diverse nazioni. La novità rappresenta un passo avanti importante per la sanità locale e internazionale.

Il Policlinico di Bari ha avviato una collaborazione internazionale di rilievo nel settore cardiologico, collegando direttamente strutture sanitarie del Medio Oriente attraverso un sistema avanzato di telemedicina specializzato in cardiologia. L'iniziativa, attivata nei mesi scorsi, rappresenta un passo significativo verso l'integrazione dei servizi sanitari tra l'Italia e paesi del Vicino Oriente, dove l'accesso a diagnosi e terapie avanzate per patologie cardiovascolari rimane limitato per infrastrutture, mancanza di specialisti e distanze geografiche. La piattaforma tecnologica sviluppata dal centro baresi permette lo scambio in tempo reale di immagini ecocardiografiche, elettrocardiogrammi dinamici e dati clinici, garantendo una valutazione remota condotta da cardiologi esperti del Policlinico.

