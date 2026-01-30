Col Pescara studenti in Curva Ferrovia

A seguito del Decreto del Ministero dell'Interno, che ha stabilito la chiusura del settore ospiti di ogni impianto sportivo nel quale il Pescara disputerà gli incontri in trasferta fino al 15 febbraio (in seguito agli scontri avvenuti contro i tifosi della Juve Stabia, colpiti dallo stesso provvedimento), il Cesena, col consenso delle autorità di pubblica sicurezza ha stabilito l'apertura straordinaria della Curva Ferrovia con lo stesso tipo di approccio usato proprio durante il match con la Juve Stabia. In occasione della sfida con gli abruzzesi, in programma venerdì 6 febbraio alle 20.30, il settore ospiti dell'Orogel Stadium sarà così accessibile a titolo gratuito e in via esclusiva a tutti gli studenti degli istituti scolastici del Comune di Cesena, oltre che a tutti i giovani calciatori delle società affiliate insieme a genitori e accompagnatori.

