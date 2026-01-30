Cocaina tra i gettoni e crack nel reggiseno | i nascondigli dello spaccio tra Labaro e corso Francia

Gli agenti della polizia hanno smantellato un giro di spaccio nascosto tra Labaro e corso Francia. Hanno sequestrato droga nascosta tra i gettoni dell’autolavaggio e nel reggiseno di una donna. Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di attività sospette in zona. Durante l’operazione, sono stati trovati diversi involucri di cocaina e crack pronti per essere venduti. La scoperta ha messo in luce un punto di ritrovo insospettabile che sfruttava un autolavaggio a gettoni come facciata. Ora gli investig

Due donne avevano allestito un punto di scambio in un autolavaggio. Una coppia aveva camuffato una consegna con la visita a una parente Un punto di ritrovo insospettabile. Un autolavaggio a gettoni che, di fatto, era diventato un punto per lo scambio droga-soldi. Un luogo, questo, che è stato scoperto a Labaro. Il ritrovo "sicuro" per lo spaccio era stato allestito nei pressi dell'attività. Qui due donne, una 43enne e una 30enne, attendevano i clienti. Un via vai sospetto che ha catturato le attenzioni degli agenti, fino a quando quest'ultimi sono passati all'azione. All'ultimo passaggio di testimone, infatti, è scattato l'intervento ovvero quando si è fermata un'auto dove è avvenuta la cessione di stupefacente: una delle due consegnava il “prodotto”, l'altra annotava la vendita su un taccuino.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Labaro CorsoFrancia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Rogoredo: viaggio nel boschetto dello spaccio di droga

Ultime notizie su Labaro CorsoFrancia

Argomenti discussi: Da Roma nord al centro, dalle segnalazioni su YouPol, al delivery a casa, o in punti di incontro anonimi: 3,5 chili di droga sequestrata e 15 arresti della Polizia di Stato; Roma, donne pusher in azione: dai parenti con il reggiseno imbottito di droga e scambi di cocaina mentre lavano le auto.

Cocaina tra piatti e pentole, un'intera famiglia di Carrara di Fano a processo: assolti i coniugi e un figlioI carabinieri avevano individuato il 23enne albanese che sarebbe stato il fulcro di un traffico di stupefacenti sia in città che nelle aree limitrofe, servendosi allo scopo di altri giovani ... corriereadriatico.it

In aumento il consumo di crack e cocaina tra i giovaniDegli oltre 4.500 pazienti seguiti dal Dipartimento delle dipendenze e salute mentale dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale la principale urgenza riguarda i giovani sotto i 25 anni e il ... rainews.it