Cna Fita vince contro il cartello autocarri | il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo

Da lopinionista.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Milano ha dato ragione a CNA Fita in una causa contro il cartello dei costruttori di autocarri. La sentenza riconosce risarcimenti da 13 mila euro a un veicolo coinvolto. È una vittoria importante per l’associazione, che ha portato avanti la sua battaglia contro le pratiche anticoncorrenziali.

ROMA – Con una sentenza storica il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di CNA Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri. Iniziativa avviata il 19 luglio 2016 a seguito dell’accertamento della Commissione Europea, secondo cui i principali costruttori di camion avevano agito per anni attraverso un cartello illecito, coordinando i prezzi a danno degli acquirenti. Nel 2017, CNA Fita, con il supporto dello Studio Legale Scoccini & Associati e di A.L.I. Antitrust Litigation Investment SpA, ha promosso un’azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una battaglia lunga e con controparte i colossi industriali che producono autocarri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

cna fita vince contro il cartello autocarri il tribunale di milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo

© Lopinionista.it - Cna Fita vince contro il cartello autocarri: il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo

Approfondimenti su Cna Fita

'Cartello autocarri', Cna: "Dai giudici importanti risarcimenti per le imprese che hanno aderito all’azione risarcitoria"

Alcune imprese di trasporto del nostro territorio hanno ottenuto risarcimenti dai giudici, grazie a una class action contro un cartello di produttori di camion.

Studentessa cade da panchina durante gita scolastica a Boboli: il Tribunale condanna il Ministero della Cultura a risarcire 13mila euro per le fratture

Durante una gita scolastica al Giardino di Boboli, nel novembre 2016, una studentessa di Riccione è caduta da una panchina, riportando gravi fratture.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cna Fita

Cantieri sull'autostrada A14, la Cna Fita contro Salvini: Vanno previsti ristori automaticiL'associazione: Le risposte del ministro durante il question time alla Camera confermano che saremo ancora a lungo prigionieri dei cantieri ... ilpescara.it

A14 Abruzzo, CNA Fita: Disagi anche nel 2026?CNA Fita Abruzzo denuncia disagi sulla A14 e chiede ristori automatici per autotrasportatori e utenti professionali penalizzati dai lavor ... abruzzonews.eu

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.