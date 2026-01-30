Cna Fita vince contro il cartello autocarri | il Tribunale di Milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo

Il Tribunale di Milano ha dato ragione a CNA Fita in una causa contro il cartello dei costruttori di autocarri. La sentenza riconosce risarcimenti da 13 mila euro a un veicolo coinvolto. È una vittoria importante per l’associazione, che ha portato avanti la sua battaglia contro le pratiche anticoncorrenziali.

ROMA – Con una sentenza storica il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di CNA Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri. Iniziativa avviata il 19 luglio 2016 a seguito dell'accertamento della Commissione Europea, secondo cui i principali costruttori di camion avevano agito per anni attraverso un cartello illecito, coordinando i prezzi a danno degli acquirenti. Nel 2017, CNA Fita, con il supporto dello Studio Legale Scoccini & Associati e di A.L.I. Antitrust Litigation Investment SpA, ha promosso un'azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una battaglia lunga e con controparte i colossi industriali che producono autocarri.

