Classe A produzione in Ungheria e strategia industriale | il punto di vista di Trivellato

La produzione della nuova Mercedes Classe A si sposta in Ungheria. L’azienda ha deciso di trasferire la produzione dalla Germania a causa di una strategia di ristrutturazione industriale. La decisione ha suscitato molte discussioni tra gli addetti ai lavori e potrebbe influenzare il mercato europeo dell’auto nei prossimi mesi.

Il trasferimento della produzione della nuova Mercedes Classe A dalla Germania all'Ungheria rappresenta uno dei segnali più evidenti del riposizionamento in atto nell'industria automobilistica europea. Una decisione che arriva dopo anni di strategie orientate verso l'alto di gamma e l'elettrificazione totale, oggi ricalibrate alla luce di un mercato più complesso, meno lineare e ancora in piena fase di assestamento. L'estensione del ciclo di vita del modello e l'approvazione di una nuova generazione su piattaforma MMA indicano una volontà chiara: mantenere un presidio credibile nel segmento delle compatte, adattandolo alle nuove esigenze industriali ed economiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

