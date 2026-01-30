Civitanovese a caccia di altri rinforzi

La Civitanovese accelera sul mercato alla fine della sessione invernale. Mattia Pensalfini e Leon Sciarra sono già in campo al Polisportivo, pronti a vestire la maglia biancorossa. Le società stanno lavorando per chiudere gli ultimi accordi, perché il tempo stringe e bisogna ufficializzare tutto nelle prossime ore. I tifosi aspettano novità e sperano che i nuovi arrivi possano dare una spinta alla squadra.

Ore contate e ultimo giro di boa per il mercato della Civitanovese. Il centrocampista Mattia Pensalfini ed il difensore Leon Sciarra ieri erano al Polisportivo per allenarsi, ma si attendono i tesseramenti che dovranno essere ultimati nelle prossime ore. Il tempo stringe anche per un esterno d'attacco di nazionalità francese voluto dal ds Mauro Traini, di cui non si conosce il nome. Sarà una corsa contro il tempo completare l'iter burocratico e non è detto che ci si riesca entro la serata di domani. Finora gli obiettivi più ambiziosi sono sfumati, ad incidere maggiormente è la posizione di classifica in una piazza dove non mancano le pressioni.

