CIVIS - servizi fiduciari di sicurezza e la vessazione dei clienti di un supermercato | no a rientrare per ritirare la spesa pagata spinte e minacce

Un cliente si trova costretto a vivere una scena da film ieri sera in un supermercato di Milano. Mentre sta caricando la spesa in macchina, un agente di un’azienda di servizi fiduciari di sicurezza gli impedisce di rientrare per riprendere un cartone di vino già pagato. La guardia non gli dà ascolto e, invece di lasciarlo andare, lo spinge e gli rivolge minacce. La situazione si è conclusa con il cliente che ha dovuto lasciare la spesa senza poter prendere tutto quello che aveva pagato.

CIVIS - servizi fiduciari di sicurezza e la vessazione dei clienti di un supermercato di Esselunga in viale Papiniano, no a rientrare per ritirare la spesa pagata, spinte e minacce: l'assurda storia accaduta a Milano. E' una vicenda davvero incresciosa quella accaduta in un supermercato di Milano, una situazione paradossale per l'esercizio abusivo di potere di un "agente" dell'azienda di "sicurezza" privata: il cliente uscito con 4 buste della spesa alle 20 per caricarla in macchina parcheggiata esattamente dietro la guardia, avvisandola che sarebbe rientrato entro 2 minuti per prendere il cartone di vino pagato e lasciato evidentemente alla cassa dietro di lui in quanto aveva troppe cose da caricare, ma il rientro impedito è stato impedito con la violenza, arrivando ai limiti della rissa.

