Cittadella ufficiale Saro-Cardinali In difesa vicino il giovane Diallo Khallouki del Genoa

Questa mattina il Cittadella ha annunciato l’arrivo ufficiale di Gianluca Saro, portiere della Cremonese, in prestito fino a giugno. Il giocatore, che negli ultimi mesi ha fatto panchina alla Reggiana, prende il posto di Zanellati. In partita, si prepara a difendere la porta dei veneti, mentre vicino a lui si allena anche Diallo Khallouki del Genoa.

Ufficializzata pochi minuti fa la trattativa tra i due portieri, con Saro al Tombolato e l'ex Latina alla corte di Dionigi. Intanto anche in difesa qualcosa si muove, con il prestito semestrale del classe 2007 rossoblu Il sostituto di Zanellati adesso è ufficiale: Gianluca Saro è un giocatore del Cittadella. Prestito sino a giugno per il portiere di proprietà della Cremonese, reduce da sei mesi tra panchina e tribuna alla Reggiana. Per il classe 2000 friulano la grande opportunità di ripartire dal Tombolato, orfana del titolare Zanellati. L'infortunio del portiere piemontese in queste ultime settimane ha spalancato le porte della titolarità a Maniero, con l'eccezione della sanguinosa gara interna contro la Pergolettese disputata dall'incerto Cardinali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Saro Cardinali

Il Napoli ha annunciato l’acquisto del giovane brasiliano proveniente dal Verona, segnando un record nel suo tesseramento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Saro Cardinali

Argomenti discussi: Cittadella, scambio in porta: dalla Reggiana arriva Gianluca Saro, in Emilia Matteo Cardinali; Mercato Reggiana: scambio di portieri con il Cittadella. VIDEO; Reggiana, in arrivo gli ultimi colpi prima del gong: porta sistemata, intrecci con Entella, Pisa e Sassuolo; Cittadella, scambio di portieri con la Reggiana: Saro approda in granata e Cardinali va in B.

Cittadella, per un Cardinali che parte, c'è un Saro che arriva. Il comunicatoDopo sei mesi in prestito alla Reggiana in Serie B, dove non è mai sceso in campo, il portiere Gianluca Saro si trasferisce al Cittadella dove. tuttomercatoweb.com

Reggiana, UFFICIALE: in porta arriva CardinaliDopo l’addio di Gianluca Saro, la Reggiana ha trovato il suo sostituto tra i pali. Con un comunicato attraverso i propri canali, i granata hanno ufficializzato l’acquisto dal Cittadella di Matteo Card ... ilovepalermocalcio.com

Cittadella, per la porta alle firme Gianluca Saro: se ne va Cardinali - facebook.com facebook

Scambio di portieri tra @ascittadella73 e @Reggiana1919_IT: Cardinali ai granata, Saro fa il percorso inverso. @SkySport x.com