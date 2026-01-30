Dopo quasi un anno dalla storica prima rete in Serie D contro il Piacenza, Alberto Formato e il Cittadella si sono separati. La società biancazzurra ha comunicato ufficialmente la fine della collaborazione. La notizia circolava già da alcune settimane, ma ora è arrivata l’addio definitivo. Nessun accordo amichevole, solo un arrivederci tra le parti.

A 508 giorni dal suo storico primo gol della Cittadella in Serie D, contro il Piacenza al ’Braglia’ a settembre 2024, Alberto Formato e la società biancazzurra si sono detti addio. Ieri è arrivata la rescissione e il 32enne bomber carpigiano ha firmato per un anno e mezzo con la Correggese. Un addio maturato nell’ultima settimana in cui Formato si era allenato ’fuori progetto’ non partendo per la gara di Ponte a Egola, dopo i 90’ da titolare con la fascia da capitano del 18 gennaio contro il Lentigione. "Sicuramente non ci siamo lasciati bene a livello umano – le sue prime parole – ma nel calcio queste situazioni ci sono sempre state e ci saranno ancora. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cittadella-Formato, è addio: "Non ci siamo lasciati bene"

