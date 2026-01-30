Città Metropolitana di Catania sindacati in mobilitazione | Basta rinvii su stipendi e diritti

La Città Metropolitana di Catania è nel caos. I sindacati sono in sciopero: chiedono risposte su stipendi e diritti che restano ancora in sospeso. Dopo mesi di attese e solleciti, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno deciso di scendere in piazza, proclamando una mobilitazione ufficiale. La situazione si fa tesa, con lavoratori che chiedono certezze e un intervento immediato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stato di agitazione dopo mesi di attese. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno proclamato una mobilitazione formale dopo mesi di sollecitazioni rimaste senza risposte concrete. Al centro della vertenza ci sono temi che incidono direttamente su salari, diritti e valorizzazione professionale del personale. Tra le questioni ancora irrisolte figurano i differenziali stipendiali (ex PEO) per il 2023, 2024 e anni successivi, la produttività 2024, le progressioni verticali in deroga, il welfare 2025, oltre alle indennità di maneggio valori e alle indennità di rischio e disagio per il 2024. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Città Metropolitana di Catania, sindacati in mobilitazione: “Basta rinvii su stipendi e diritti” Approfondimenti su Catania Mobilitazione Città Metropolitana di Catania, proclamato lo stato di agitazione: 420 dipendenti in mobilitazione La Città Metropolitana di Catania si prepara a un nuovo passo di protesta. “Stipendi alla fame e contratti part-time, ora basta”: i lavoratori Leroy Merlin attaccano azienda e sindacati I dipendenti Leroy Merlin di Fiumicino hanno espresso insoddisfazione riguardo all’accordo integrativo firmato il 19 gennaio 2026, denunciando salari bassi e contratti part-time. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Catania Mobilitazione Argomenti discussi: Città Metropolitana di Catania, firmato il nuovo contratto di servizio con S.C.M.C. fino al 2030; Città Metropolitana di Catania, firmato il nuovo contratto di servizio con S.C.M.C. fino al 2030; Città metropolitana di Catania: al via gli appalti per le strade provinciali; ‘AGATA IN MOVIMENTO’, a Catania, all’interno dei treni della metropolitana di Catania, nelle stazioni FCE, mostra di manifesti ispirati al culto e all’iconografia della Santa Patrona della città. Al Metropolitana di Catania ospita AGATA IN MOVIMENTO, mostra al culto e all’iconografia di Sant’AgataLa metropolitana di Catania ospita, dal 28 gennaio al 31 agosto 2026, la quinta edizione della mostra AGATA IN MOVIMENTO Il progetto espositivo dell’Accademia di belle arti di Catania trasforma il via ... lavocedellisola.it Sindacato unitario. Città Metropolitana di Catania, proclamato lo stato di agitazione: 420 dipendenti in mobilitazionecomunicato sindacale L’assemblea sindacale unitaria indetta dalla RSU della Città Metropolitana di Catania, riunitasi nella sede di Tremestieri Etneo, ha deliberato lo stato di agitazione dei 420 dipe ... ienesiciliane.it Nessun comune è un’isola. La Città Metropolitana, riunita oggi nell’Assemblea dei Sindaci, ha voluto esprimere profonda vicinanza a tutti i Comuni siciliani colpiti dalla forza dell’uragano Harry. Un pensiero particolare è stato rivolto alla comunità di Nisce - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.