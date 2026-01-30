Città Metropolitana di Catania proclamato lo stato di agitazione | 420 dipendenti in mobilitazione

La Città Metropolitana di Catania si prepara a un nuovo passo di protesta. Dopo mesi di solleciti ignorati, 420 dipendenti hanno deciso di mettersi in mobilitazione e proclamare lo stato di agitazione. Le sigle sindacali FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno preso questa decisione per far sentire la loro voce, sperando di ottenere risposte concrete dalle istituzioni.

FP Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa hanno deciso di avviare una mobilitazione formale dopo mesi di sollecitazioni rimaste senza riscontro concreto. Al centro della vertenza, questioni che incidono direttamente su salari, diritti e valorizzazione professionale del personale: dai differenziali stipendiali (ex PEO) per gli anni 2023, 2024 e successivi, alla produttività 2024, dalle progressioni verticali in deroga al welfare 2025, fino alle indennità di maneggio valori e alle indennità di rischio e disagio per l’anno 2024. “Non siamo più disponibili ad accettare rinvii e promesse disattese – dichiarano congiuntamente Concetta La Rosa (Fp Cgil), Danilo Sottile (Cisl Fp), Mario Conti (Uil Fpl) e Stefano Grasso, responsabile provinciale Csa –.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sindacato unitario. Città Metropolitana di Catania, proclamato lo stato di agitazione: 420 dipendenti in mobilitazionecomunicato sindacale L’assemblea sindacale unitaria indetta dalla RSU della Città Metropolitana di Catania, riunitasi nella sede di Tremestieri Etneo, ha deliberato lo stato di agitazione dei 420 dipe ... ienesiciliane.it

Cgil-Cisl-Uil al sindaco di Catania e della Città Metropolitana: Non è mai troppo tardi per un confronto realecomunicato stampa Lettera aperta dei sindacati Cgil-Cisl-Uil al sindaco di Catania e della Città Metropolitana: «Se davvero c’è voglia di confronto, partiamo da Zona industriale, Periferie e Rigeneraz ... ienesiciliane.it

Nessun comune è un’isola. La Città Metropolitana, riunita oggi nell’Assemblea dei Sindaci, ha voluto esprimere profonda vicinanza a tutti i Comuni siciliani colpiti dalla forza dell’uragano Harry. Un pensiero particolare è stato rivolto alla comunità di Nisce - facebook.com facebook