Città del Vino | parere favorevole all’aumento della produzione di vini da tavola

Nella regione Abruzzo, i rappresentanti del settore vinicolo hanno dato il via libera all’aumento della produzione di vini da tavola. Durante una riunione organizzata dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio, ha espresso parere favorevole sulla proposta. La decisione arriva dopo un confronto tra le varie associazioni del settore, che si sono incontrate in un tavolo di discussione allargato.

Sì all'aumento della produzione di vini da tavola da Città del Vino Abruzzo. Durante la seduta del tavolo verde allargato, organismo di consultazione dell'Assessorato regionale all'Agricoltura con le associazioni del settore, l'associazione rappresentata dal sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio e dal presidente nazionale Angelo Radica ha espresso parere favorevole alla reintroduzione, già dalla prossima vendemmia, della possibilità di aumentare la produzione di vini da tavola fino a 400 quintali per ettaro di uva per vini generici (varietali e da tavola), anziché 300 quintali per ettaro, come previsto attualmente.

