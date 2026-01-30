La linea ferroviaria tra Cancello e Sarno resta ferma, almeno per ora. I tecnici lavorano senza sosta per riparare i danni causati da un incendio che ha interessato i binari. La circolazione è sospesa, e al suo posto circolano autobus tra le due località. La causa dell’incendio sembra essere dolosa, ma le indagini sono ancora in corso. La situazione provoca disagi ai pendolari e rallenta i collegamenti sulla tratta Caserta – Salerno.

RFI: CIRCOLAZIONE ANCORA SOSPESA TRA CANCELLO E SARNO PER DANNI DOVUTI A INCENDIO. Attualmente in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare gli impianti e le strutture danneggiate dall’incendio e garantire la ripresa della circolazione ferroviaria in piena sicurezza. In merito all’accaduto, RFI ha sporto denuncia contro ignoti. Durante i lavori di ripristino sarà modificato il programma dei treni del Regionale, che saranno attestati nelle stazioni di Caserta, Cancello, Sarno e Salerno. Previsto servizio con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Circolazione sospesa tra Cancello e Sarno per danni dovuti a incendio

Approfondimenti su Cancello Sarno

La circolazione ferroviaria tra Sarno e Cancello è sospesa da questa mattina.

Da oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Faentina tra Marradi e Crespino del Lamone è stata ripristinata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cancello Sarno

Argomenti discussi: Circolazione sospesa tra Cancello e Sarno per danni dovuti a un incendio; Incendio in stazione: circolazione ferroviaria ancora sospesa tra Cancello e Sarno, sulla linea Caserta – Salerno; Rfi: circolazione ancora sospesa tra Cancello e Sarno causa incendio; Treni, ritardi e cancellazioni oggi: le linee interessate.

Circolazione sospesa tra Cancello e Sarno per danni dovuti a un incendioTecnici al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura, previsto il servizio con bus sostitutivo. Rogo probabilmente di natura dolosa ... rainews.it

Incendio in stazione: circolazione ferroviaria ancora sospesa tra Cancello e Sarno, sulla linea Caserta – SalernoImportanti, i danni dovuti al rogo, presumibilmente di natura dolosa, che ha interessato questa mattina l’infrastruttura ferroviaria ... salernotoday.it

Circolazione dei treni ancora sospesa: scatta denuncia di RFI https://ebx.sh/V9P9gR - facebook.com facebook

#Treni | Linea Cuneo-Ventimiglia La circolazione è sospesa tra Limone e Ventimiglia per condizioni meteo critiche. Qui i dettagli sul programma del #29gennaio buff.ly/CLvIk1K @Emergenza24 | #Luceverde x.com