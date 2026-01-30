Questa mattina il Comune di Cinquefrondi ha deciso di illuminare di blu il Municipio. La scelta serve a dire no ai bombardamenti su zone popolate, in linea con la campagna nazionale “Stop alle bombe sui civili”. La città si unisce così alla protesta contro le escalation di violenza che colpiscono le aree abitate.

Il Comune di Cinquefrondi ha scelto di illuminare il proprio Municipio di blu in segno di presa di posizione contro i bombardamenti indiscriminati su aree abitate, aderendo alla campagna nazionale “Stop alle bombe sui civili”. L’iniziativa, promossa da Danilo Loria, si inserisce in un contesto internazionale di crescente allarme per gli attacchi che colpiscono popolazioni civili in zone di conflitto. L’atto simbolico, avvenuto il 30 gennaio 2026, non è solo un gesto di vicinanza alle vittime dei conflitti, ma anche un richiamo al dovere morale di proteggere la vita umana ovunque essa sia messa a rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinquefrondi aderisce alla campagna globale contro i bombardamenti indiscriminati su aree popolate

