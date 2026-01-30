Cinema Lux chiuso per rischi strutturali la vigilanza impone il blocco dopo ispezione urgente

Il cinema Lux di Torino è stato chiuso ieri sera dopo un’ispezione della Commissione di vigilanza. Le verifiche hanno evidenziato rischi strutturali che hanno reso necessario il blocco immediato. La sala rimarrà chiusa fino a nuove verifiche e interventi di sicurezza. La decisione ha colto di sorpresa i clienti e i dipendenti, che ora attendono chiarimenti su quando potranno riaprire.

Il cinema Lux di Torino è stato ufficialmente chiuso al pubblico dopo un’ispezione urgente condotta dalla Commissione di vigilanza. La decisione è stata presa per gravi rischi strutturali rilevati negli impianti e nella costruzione dell’edificio, che rendono l’immobile inadeguato per l’uso pubblico. L’ordinanza, emessa nel tardo pomeriggio del 29 gennaio 2026, impone il blocco immediato di tutte le attività all’interno dello stabile, che da anni ospita proiezioni cinematografiche e eventi culturali nella zona centrale della città. Non sono state fornite indicazioni precise sulle aree interessate, ma si è appreso che i problemi riguardano soprattutto la struttura portante e i sistemi di sicurezza antincendio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema Lux chiuso per rischi strutturali, la vigilanza impone il blocco dopo ispezione urgente Approfondimenti su Cinema Lux Cinema Lux: in arrivo European Cinema Nights e Bobò Torna il Cineclub dei Piccoli, appuntamento al Cinema Lux per la sesta edizione Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cinema Lux Argomenti discussi: Benevento, elicottero precipita: un morto e un ferito grave. Chiuso il cinema Lux: Non è sicuro. La decisione della Commissione di vigilanzaI controlli si inseriscono nella stretta avviata dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana ... torino.repubblica.it ' Banchetti per la vendita delle primule, simbolo della vita, e un film al Cinema Lux in occasione della ricorrenza di domenica 1 febbraio Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=29-01-2 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.