cina starmer visita i giardini yuyuan a shangai

Keir Starmer ha visitato i giardini Yuyuan a Shanghai durante il suo viaggio in Cina. L’obiettivo è promuovere nuove opportunità per le imprese britanniche nella seconda economia mondiale. La visita si inserisce in un tour volto a rafforzare i legami commerciali tra i due Paesi.

Il primo ministro britannico Keir Starmer venerdì ha visitato i giardini Yuyuan nella storica città vecchia di Shanghai, nell’ambito del suo viaggio in Cina, volto a promuovere le opportunità commerciali per le aziende britanniche nella seconda economia mondiale. Shanghai, centro finanziario del paese, è la seconda tappa della visita in Cina di Starmer dopo l’incontro con il presidente Xi Jinping a Pechino avvenuto giovedì. Il premier di Londra ha passeggiato nei giardini e ha visitato le installazioni luminose e ha incontrato gli studenti di design dello Shanghai International College of Fashion and Innovation, un istituto congiunto tra la Donghua University di Shanghai e l’Università di Edimburgo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’articolo analizza il rischio e le implicazioni della strategia di Starmer nel rapporto tra Regno Unito e Cina.

Keir Starmer si appresta a visitare la Cina, seguendo le recenti visite di leader europei come Macron e Carney.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

WATCH: UK PM Starmer Tours Historic Yuyuan Gardens In Shanghai

