Cime Tempestose | Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo film in arrivo a San Valentino

È iniziato il conto alla rovescia per “Cime Tempestose”. Il film, diretto da Emerald Fennell che vede come protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nei cinema italiani il 12 febbraio 2026 e promette promette una rilettura audace del grande classico di Emily Brontë. A oltre due anni dall’annuncio ufficiale del progetto, l’adattamento di Cime Tempestose si prepara a dividere pubblico e critica, complice una visione che sembra voler forzare i confini del canone gotico. La storia resta quella di sempre, l’amore assoluto e distruttivo tra Catherine Earnshaw e Heathcliff, ma filtrata attraverso l’estetica estrema e provocatoria che ha reso Fennell ( Promising Young Woman, Saltburn ) una delle autrici più riconoscibili del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Panorama.it

