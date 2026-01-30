Cicloni siciliani e governo in balia di sé

Il governo italiano si trova di nuovo sotto pressione a causa dei cicloni che stanno colpendo la Sicilia. Le tempeste hanno provocato danni e disagi, e mentre la regione cerca di far fronte all’emergenza, la politica si divide sulle risposte da dare. Le parole del ministro, che ha detto “Il governo non è un bancomat”, hanno scatenato reazioni e polemiche, lasciando intendere che le risorse sono limitate e che la gestione dell’emergenza spetta anche alle autorità locali. Intanto, la Sicilia si prepara a fronteggiare altri giorni di maltempo.

"Il governo non è un bancomat". Una di quelle frasi che resteranno nella storia. Delle opere comiche. Parole, patetiche, dell'attuale ministro Nello Musumeci agli amministratori dell'Emilia-Romagna, all'indomani della doppia alluvione che nella primavera del 2023 aveva devastato i territori di quella regione. Un siciliano convinto, anzi certissimo, che ad amministratori invertiti la Sicilia sarebbe il distretto più efficiente e prospero d'Europa, mentre per Lombardia ed Emilia-Romagna non vi sarebbe scampo. Ci scambieremmo anche l'aspettativa di vita, quindi i nostri amici emiliani si prenderebbero la nostra, di circa 81 anni, e ci cederebbero la loro, di quasi 2 anni e mezzo maggiore.

