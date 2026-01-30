Ciclone Harry pubblicato il modulo per richiedere risarcimento i risarcimenti

L’assessorato regionale dell’Agricoltura in Sicilia ha aperto le richieste di risarcimento per le aziende agricole colpite dal ciclone Harry. Le imprese possono ora inviare le segnalazioni dei danni subiti, sperando in un aiuto concreto dopo le devastazioni.

Le aziende che intendono ripristinare con celerità le strutture danneggiate dovranno comunicarlo all’ispettorato dell’agricoltura competente L’assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha pubblicato un avviso per consentire alle imprese agricole siciliane colpite dal ciclone Harry di segnalare i danni subiti. C’è tempo fino al 15 febbraio per inviare il modulo. Le aziende che intendono ripristinare con celerità le strutture danneggiate (come serre, impianti arborei e fabbricati) dovranno comunicarlo all’ispettorato dell’agricoltura competente, producendo anche una perizia redatta da un libero professionista.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

