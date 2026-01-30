Ciclone Harry e frana di Niscemi dall' Università un contributo di mille euro per le famiglie degli studenti

L’Università di Niscemi ha deciso di dare un aiuto alle famiglie degli studenti colpiti dal maltempo. Chi ha subito danni diretti a causa del ciclone Harry o della frana riceverà un contributo di 1.000 euro. La decisione arriva per sostenere chi si trova in difficoltà dopo gli eventi naturali.

L’Università ha deciso di destinare un contributo straordinario di 1.000 euro agli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 20252026 che hanno subito danni diretti a causa del ciclone Harry o della frana di Niscemi. Il sostegno economico, deliberato nei giorni scorsi dagli organi di governo dell’Ateneo – analogamente a quanto già avvenuto alcuni anni fa in occasione del terremoto di Fleri – è destinato alle studentesse e agli studenti che hanno subito danni alla propria abitazione di residenza o all’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare a seguito di questi eventi. Il contributo sarà assegnato fino a un massimo di 100 studenti, dopo la verifica dei requisiti e della documentazione richiesta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

