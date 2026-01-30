Ciclone Harry Assoesercenti | Soddisfatti che la Regione Siciliana abbia ascoltato le nostre proposte

La Regione Sicilia ha annunciato l’arrivo di aiuti alle imprese colpite dal ciclone Harry. Gli esercenti sono soddisfatti, perché finalmente le proposte avanzate sono state ascoltate. Ora, però, chiedono di agire in fretta per evitare che molte attività scompaiano. Le perdite sono ingenti e il rischio di ulteriori danni è alto. Le imprese hanno bisogno di risposte rapide e concrete, e gli aiuti sono considerati una boccata d’ossigeno dopo i danni subiti.

"Adesso si deve fare presto per non fare scomparire le imprese" "Gli aiuti che arriveranno alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry, saranno una boccata di ossigeno dopo gli enormi danni strutturali, le perdite economiche e il blocco di tantissime attività". Per il presidente Assoesercenti Salvo Politino si va verso la strada giusta, con l'azione intrapresa dal governo Schifani, pronto a partire con i primi atti di un più ampio piano di sostegno. "Il bando approvato dal governo regionale – aggiunge Politino – segue la linea e le indicazioni che Assoesercenti ha presentato ai governi nazionale e regionale, dopo aver ascoltato il dramma degli imprenditori colpiti dal passaggio del ciclone.

