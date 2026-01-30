Ciclocross | diverse incognite nella categoria Élite femmninile Brand sfida Pieterse Casasola ci prova

La gara femminile Élite ai Mondiali di Hulst si presenta come una corsa ricca di incognite. Brand sfida Pieterse, ma anche Casasola cerca di farsi largo tra le favorite. La competizione si preannuncia aperta e imprevedibile, con le atlete pronte a darsi battaglia su un percorso che promette sorprese.

Una competizione dalle mille incognite. Probabilmente è questo il modo miglior per descrivere la gara Élite femminile valida per i Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, evento quest’anno di scena ad Hulst, nei Paesi Bassi. Sì perché in gioco ci saranno principalmente tre corridore, tutte però a caccia di conferme, seppur con motivazioni diverse. Inutile dire ad esempio che i fari saranno puntati sulla padrona di casa Lucinda Brand, una delle grandi dominatrici in Coppa del Mondo che però nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti con un problema al polpaccio. La neerlandese, che manca dal gradino più alto del podio in una competizione iridata dal 2021, dovrà vedersela innanzitutto con la connazionale Puck Pieterse, la quale dovrà tuttavia dimostrare di saper tenere il ritmo sfoggiato egregiamente nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

