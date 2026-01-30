Ci sono morti Tragedia sulla strada terribile incidente e bilancio pesantissimo cosa è successo

Un grave incidente sulla statale Palermo-Agrigento ha causato più di una vittima. L’incidente è avvenuto tra Misilmeri e Bolognetta, dove si sono verificati danni pesantissimi e molte persone sono rimaste ferite o, purtroppo, hanno perso la vita. La strada è stata chiusa al traffico mentre i soccorritori lavorano per estrarre le persone intrappolate e ricostruire cosa sia successo. La polizia sta indagando per chiarire le cause dello schianto.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale Palermo-Agrigento, nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta. Lo schianto, avvenuto nella zona di Coda di Volpe, ha coinvolto un'automedica e un camion. Il bilancio è di tre vittime. La richiesta di intervento è scattata in pochi minuti e l'area è stata raggiunta dai mezzi di soccorso e dalle forze dell'ordine, impegnati nelle operazioni di emergenza e nella gestione della sicurezza sulla carreggiata. Tra i soggetti intervenuti sul posto risultano presenti il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La viabilità sulla statale ha registrato rallentamenti e disagi per diverse ore.

