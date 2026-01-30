Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che tra i presentatori dei Grammy 2026 ci sono anche Chappell Roan, Teyana Taylor e Karol G. La cerimonia si terrà il 1° febbraio e sarà trasmessa su CBS. Le tre star salgono sul palco per consegnare alcuni premi, mentre il pubblico attende con curiosità di vedere cosa avranno in serbo per questa edizione.

Chappell Roan, Teyana Taylor e Karol G sono tra le star che presenteranno i Grammy Awards 2026, in programma il 1° febbraio su CBS. Tra gli altri nomi, già annunciati in precedenza, ci sono Carole King, Charli XCX, Jeff Goldblum, Lainey Wilson, Marcello Hernández, Nikki Glaser, Q-Tip, Queen Latifah, Harry Styles e Doechii. La Recording Academy, inoltre, ha promesso che “un altro presentatore a sorpresa” sarà rivelato durante la cerimonia di premiazione. Roan è la vincitrice in carica del premio come miglior artista emergente e quest’anno è candidata per The Subway. Karol G potrebbe vincere un Grammy come miglior album pop latino per Tropicoqueta, mentre Taylor è stata nominata all’ Oscar per la sua interpretazione in One Battle After Another. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ci sono anche Chappell Roan e Karol G tra i presentatori dei Grammy 2026

Approfondimenti su Grammy Awards2026

Questa sera Harry Styles e Doechii salgono sul palco per presentare la 68esima edizione dei Grammy Awards.

Chappell Roan sarà tra gli artisti premiati ai Resonator Awards 2026, che si terranno il 27 gennaio presso i Chaplin Studios di Los Angeles, durante la Grammy Week.

Ultime notizie su Grammy Awards2026

