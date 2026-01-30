Dopo il sorteggio, Chivu non nasconde le difficoltà: “Tutte le partite di Champions nascondono insidie. Il BodoGlimt è una squadra che…” Ha parlato così ai canali ufficiali dell’Inter, sottolineando che bisogna affrontare la sfida con attenzione per evitare sorprese.

Inter News 24 Chivu, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così dopo il sorteggio che vedrà l’Inter affrontare il BodoGlimt. L’ Inter di Cristian Chivu conosce finalmente il proprio destino europeo dopo l’urna di Nyon. Sarà il BodoGlimt l’avversario dei nerazzurri nei playoff di Champions League, un accoppiamento che sulla carta sorride al club di viale della Liberazione ma che richiede la massima attenzione. I norvegesi sono ormai una realtà consolidata del calcio continentale, noti per il loro gioco offensivo e per le condizioni climatiche particolari del loro stadio. Il monito dell’allenatore verso la sfida europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu commenta così il sorteggio con il Bodo/Glimt: «Tutte le partite di Champions nascondo insidie. Loro sono una squadra che…»

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League.

L’Inter affronterà il BodoGlimt nei playoff di Champions League.

Un tempo combattevano insieme, Mourinho da allenatore e Chivu da calciatore. Lo Special One considerava Cristian uno dei suoi fedelissimi e anche grazie al suo contributo ha raggiunto la

