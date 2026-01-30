Chiusura notturna dell’A1 nel tratto fiorentino per ripristino strutturale della galleria

Questa notte, l’autostrada A1 è stata chiusa nel tratto fiorentino in direzione nord. La decisione è stata presa per permettere lavori urgenti di ripristino strutturale all’interno di una galleria. La chiusura ha causato disagi e code, ma è stata necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti. I lavori continueranno nelle prossime ore per riaprire al traffico il prima possibile.

L'autostrada A1 è stata chiusa per una notte nel tratto fiorentino, in direzione nord, a causa di interventi urgenti di ripristino strutturale all'interno di una galleria. L'interruzione del traffico è avvenuta durante la notte, con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti e permettere ai tecnici di intervenire senza rischi. Il tratto interessato si trova nel territorio comunale di Firenze, in prossimità del nodo di Valdarno, una delle zone più trafficate della rete autostradale toscana. L'intervento è stato reso necessario dopo l'identificazione di danni strutturali che, se non corretti tempestivamente, avrebbero potuto compromettere l'integrità della galleria.

