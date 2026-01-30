Chiusura di filiali bancarie accelerate | oltre 500 punti di servizio in meno entro il 2025

Le banche italiane accelerano con la chiusura di filiali. Entro il 2025, più di 500 sportelli spariranno dal territorio. Le banche stanno ridimensionando la loro presenza, lasciando molte comunità senza punti di riferimento per i servizi finanziari. La decisione colpisce soprattutto le zone meno popolate, dove le filiali sono già poche. La corsa alle chiusure sembra inarrestabile e genera preoccupazioni tra i clienti e le amministrazioni locali.

Entro il 2025, il sistema bancario italiano si troverà a fare i conti con una riduzione significativa del proprio tessuto di presenza territoriale: oltre 500 sportelli verranno chiusi. Il fenomeno, già in corso da diversi anni, accelera in modo preoccupante, segnando un ulteriore passo verso la desertificazione del servizio bancario nelle piccole città e nei paesi del Mezzogiorno. La chiusura di questi punti di accesso non è solo un cambiamento tecnologico, ma un mutamento strutturale che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, persone con limitazioni digitali, imprese locali che non hanno ancora adottato i canali online.

