Chiusa l’indagine sulla scomparsa di Mara Favro | nessun sospetto di reato confermato

La procura ha ufficialmente chiuso le indagini sulla morte di Mara Favro, la donna di 51 anni di Susa scomparsa l’8 marzo e trovata senza vita in un dirupo a Gravere. Finora, gli investigatori non hanno trovato elementi che portino a un reato, e non ci sono sospetti. La famiglia aspetta ora che si faccia luce sulla vicenda, ma al momento non ci sono novità.

È ufficialmente chiusa l'inchiesta sulla morte di Mara Favro, la 51enne originaria di Susa scomparsa l'8 marzo 2024 e ritrovata senza vita in un dirupo del comune di Gravere, a oltre sei mesi dal suo scomparire. La decisione, presa dalla giudice Alessandra Salvadori, ha accolto la richiesta della Procura di Torino, che aveva chiesto l'archiviazione dell'indagine per mancanza di elementi sufficienti a ipotizzare un reato. Tra i soggetti indagati, Vincenzo Milione, titolare della pizzeria "Don Ciccio" dove Mara aveva lavorato fino alla sera prima della scomparsa, e Cosimo Esposto, ex pizzaiolo della stessa attività, non sono stati ritenuti responsabili di omicidio né di occultamento del cadavere.

