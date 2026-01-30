chiellini svela i suoi pensieri su futuro e trasferimenti tra ipotesi di mercato e strategie in campo

Giorgio Chiellini apre alla possibilità di continuare in ambito calcistico, ma anche di valutare altre strade. L’ex capitano della Juventus, ora dirigente del club, ha parlato del futuro e dei trasferimenti, senza escludere nulla. Nel frattempo, si concentra anche sulla sfida di Champions League contro il Galatasaray, che si avvicina.

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e attuale dirigente del club, ha rilasciato alcune riflessioni in esclusiva sul sorteggio dei playoff di Champions League che vedrà la squadra bianconera affrontare il Galatasaray. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio del 30 gennaio 2026, dopo la conclusione del sorteggio ufficiale che ha assegnato alla Juventus un avversario di alto livello, evitando il Brugge ma incrociando nuovamente con una formazione turca che ha lasciato un segno nel passato. Il match in programma sarà un doppio scontro, con la prima gara in casa della Juve e il ritorno in Turchia, dove il Galatasaray gioca con un’identità tecnica e tattica ben definita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

