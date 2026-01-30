Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League, Chiellini mette in guardia: serve una Juventus matura per superare il Galatasaray. L’ex difensore si prepara alla doppia sfida, con andata a Istanbul e ritorno a Torino, e sottolinea che ci vorrà carattere e solidità per affrontare questa prova europea. Nel frattempo, si parla anche di passato e mercato, ma il focus resta sulla partita che promette di essere difficile.

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League, che ha accoppiato la Juventus al Galatasaray con andata a Istanbul e ritorno all’Allianz Stadium, Giorgio Chiellini ha commentato l’esito dell’urna ai microfoni di Sky, tracciando il perimetro tecnico ed emotivo della doppia sfida europea e chiarendo alcuni temi caldi, dal passato in Turchia al mercato. “Cambiare il ricordo di Istanbul”. Nel primo passaggio, Chiellini ha richiamato i precedenti senza nascondere il peso della memoria, ma spostando subito l’attenzione sull’attualità: «Il precedente del 2013? Io ho pensato più a Osimhen, è però una buona occasione per cambiare l’ultimo ricordo a Istanbul. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Chiellini: "A Istanbul servirà una Juventus matura"

