Chicco il gatto degli gnomi che ha conquistato il paese

Chicco Micio Panda, il gatto bianco e nero di due anni e mezzo, è diventato il nuovo simbolo di Bagno di Romagna. La sua presenza ha conquistato residenti e visitatori, che ora lo cercano per una foto o una carezza. La sua figura allegra e affettuosa rappresenta ormai una piccola celebrità nel paese, che si ferma spesso a scoprire le sue avventure quotidiane.

Chicco Micio Panda, un bel gatto bianco-nero, 2 anni e mezzo, è ormai la mascotte di Bagno di Romagna. È chiamato anche " Il gatto degli gnomi ", in quanto prima di essere adottato da Andrea Magnani e da sua moglie Mirna, faceva parte della colonia felina di randagi accudita e custodita da alcune encomiabili volontarie. "Chicco è un gran furbone, ma anche un pacioccone, calmo e tranquillo, ma anche più veloce dell'acchiappagatti" dice Andrea, sorridendo. La simpatica mascotte del paese termale, in particolare del suo centro storico e del " Sentiero degli gnomi ", lungo il quale a volte va da solo sino alla sua vetta distante oltre un paio di chilometri da casa sua, attraversando, con fare felpato, il ponticello che porta al "Sentiero", quindi senza dover fare il "gatto con gli stivali" per guadare il Savio.

