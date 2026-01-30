Chiara Cainelli | Mi chiamavano Peppa Pig per il mio mento sono ricorsa alla chirurgia per questo
Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, si è aperta a Caterina Balivo su Rai 1. Ha raccontato come, dopo il reality, sia stata vittima di body shaming e insulti sui social. Chiara ha spiegato di aver ricevuto il soprannome “Peppa Pig” a causa del suo mento e di aver deciso di sottoporsi alla chirurgia per affrontare le prese in giro. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di chi si confronta con commenti negativi e stereotipi sui media e sui social network.
Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, si confessa a Caterina Balivo su Rai 1. Il racconto del body shaming subito dopo il reality: "Mi hanno stereotipata, sui social mi insultavano. Ero ricorsa ai filler per insicurezza, ma ora ho sciolto tutto".🔗 Leggi su Fanpage.it
Chiara Cainelli e Alfonso d’Apice festeggiano il loro primo anno di fidanzamento: tra i due ex gieffini procede a gonfie vele contro ogni pronostico del web, che non credeva alla loro storia - facebook.com facebook
