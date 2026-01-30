Chiara Cainelli e Alfonso hanno spento la loro prima candelina insieme. Dopo un anno dal Grande Fratello, i due festeggiano dodici mesi di coppia lontano dalle telecamere, ma sotto gli occhi di tutti.

Chiara Cainelli e Alfonso spengono la prima, simbolica candelina del loro amore: dodici mesi insieme dopo il Grande Fratello, dodici mesi lontani dalle telecamere ma non dai riflettori dell’affetto del pubblico.. C’è qualcosa di ironicamente poetico nel fatto che la loro storia sia sbocciata in un luogo dove tutto è osservato, commentato, amplificato. Eppure, tra confessionali notturni, sguardi rubati in cucina e silenzi più eloquenti di mille parole, Chiara e Alfonso hanno costruito qualcosa che ha resistito alla prova più difficile: la vita reale. Leggi anche Stefano De Martino arriva una puntata speciale di Affari Tuoi, ecco quando Insieme sono diventati una coppia che ha imparato a proteggersi dal rumore esterno, scegliendo quando mostrarsi e quando restare semplicemente loro. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Chiara Cainelli e Alfonso spengono la prima simbolica candelina

Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha parlato di come ha affrontato il body shaming.

