Chiamare i terroristi con il loro nome | la svolta europea contro i pasdaran è un manifesto di libertà

I governi europei hanno deciso di chiamare i terroristi con il loro nome. Ieri, in una mossa concreta, sono arrivate le prime risposte contro i pasdaran. La decisione segna un passo importante nella lotta al terrorismo e mostra che l’Europa non si tira indietro. Ora si attende di vedere se questa mossa porterà a risultati concreti.
Smascherare il terrore si può. I ministri degli Esteri Ue ieri non si sono limitati a introdurre sanzioni all'Iran, ma hanno inserito nell'elenco delle organizzazioni terroristiche i Guardiani della rivoluzione. Una buona notizia per un'Europa che vuole farsi baluardo nella difesa della democrazia Assassini fra i manifestanti e guardie nei cimiteri in Iran. Un testimone “Quanto silenzio islamico sulla tirannia religiosa dell'Iran”. Parla Chalghoum, presidente degli imam di Francia Le scelte finali sono importanti, ma il tentativo non è da meno. E quello che è successo ieri in Europa è una prima risposta all’accorato appello rivolto giorni fa all’Unione europea dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: svegliatevi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
L’Unione Europea è davanti a una scelta di responsabilità storica: riconoscere ciò che è evidente. Le milizie degli ayatollah non sono attori politici, ma organizzazioni terroristiche, responsabili di violenze, repressione e destabilizzazione. Difendere la sicurezz - facebook.com facebook
