Chi saranno i tedofori che porteranno la fiamma per le vie di Milano

Questa mattina si sono fatte largo le prime indiscrezioni sui tedofori che accompagneranno la Fiamma olimpica nelle strade di Milano. Al momento, non ci sono ancora nomi ufficiali, ma si parla di alcune personalità e atleti locali pronti a partecipare. La città si prepara ad accogliere l’evento, mentre le staffette si susseguono in silenzio. La tensione cresce, e molti si chiedono chi saranno i protagonisti di questa tappa speciale.

Scoprire in anticipo chi siano i tedofori 'vip' delle varie tappe del viaggio della Fiamma olimpica non è semplice. I volti noti spesso sono stati selezionati o hanno accettato il compito a ridosso dell'evento e così anche per Milano. Oggi, però, a distanza di pochissimi giorni dal percorso finale, abbiamo qualche informazione in più. Alcuni personaggi hanno annunciato che sarebbero stati tedofori per Milano-Cortina 2026 già tempo fa, ma senza specificare per quale tappa. Ora qualche indizio conferma che saranno proprio loro i volti che tra il 5 e il 6 gennaio passeggeranno (o correranno) per la città con la torcia in mano.

