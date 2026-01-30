Chi saranno i tedofori che porteranno la fiamma per le vie di Milano

Da milanotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si sono fatte largo le prime indiscrezioni sui tedofori che accompagneranno la Fiamma olimpica nelle strade di Milano. Al momento, non ci sono ancora nomi ufficiali, ma si parla di alcune personalità e atleti locali pronti a partecipare. La città si prepara ad accogliere l’evento, mentre le staffette si susseguono in silenzio. La tensione cresce, e molti si chiedono chi saranno i protagonisti di questa tappa speciale.

Scoprire in anticipo chi siano i tedofori ‘vip’ delle varie tappe del viaggio della Fiamma olimpica non è semplice. I volti noti spesso sono stati selezionati o hanno accettato il compito a ridosso dell'evento e così anche per Milano. Oggi, però, a distanza di pochissimi giorni dal percorso finale, abbiamo qualche informazione in più. Alcuni personaggi hanno annunciato che sarebbero stati tedofori per Milano-Cortina 2026 già tempo fa, ma senza specificare per quale tappa. Ora qualche indizio conferma che saranno proprio loro i volti che tra il 5 e il 6 gennaio passeggeranno (o correranno) per la città con la torcia in mano.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Fiamma

La fiamma olimpica arriva a Lecco: chi sono i tedofori che porteranno la torcia di Milano Cortina 2026

Milano-Cortina: la fiamma Olimpica torna in Italia. Chi sono i tedofori che porteranno la torcia (video)

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Fiamma

Argomenti discussi: Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Venezia: il percorso; La fiamma olimpica arriva e Sondrio è pronta: festa in città sabato 31 gennaio; LA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO-CORTINA ARRIVA A UDINE; Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica.

chi saranno i tedoforiTania Cagnotto tra i tedofori che porteranno la fiaccola per le vie di BolzanoL’entusiasmo della grande tuffatrice: «Felice e onorata di portare la fiaccola qui, per le vie della mia città. È un’occasione unica, peccato per i tanti atleti esclusi» ... altoadige.it

chi saranno i tedoforiFiamma olimpica: la carica dei 186 brianzoli. 5 curiosità che (forse) non sai sui tedoforiSono 186 i tedofori brianzoli che copriranno le tappe 58 e 59 del viaggio della fiamma olimpica. Ecco 5 curiosità (che forse non sai) ... mbnews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.