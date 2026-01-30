Chi lavora guadagna pochi euro in più di chi è messo in cassa integrazione

Chi lavora in Italia guadagna poco di più rispetto a chi è in cassa integrazione. Secondo i dati, i lavoratori in cassa integrazione ricevono in media circa 1.100 euro netti al mese, mentre chi lavora normalmente prende circa 1.500 euro. Questa differenza ridotta rende difficile motivare chi cerca un nuovo impiego, soprattutto in un paese dove il lavoro nero è ancora diffuso. La situazione mette in luce le difficoltà del mercato del lavoro e le scarse possibilità di miglioramento per molti italiani.

In media gli ammortizzatori garantiscono 1.100 euro netti contro salari da 1.500 euro. In un Paese «tendente» al nero, un gap così risicato è un disincentivo alla ricerca di nuovi impieghi. Bisogna aumentare le buste paga. Ma quanto guadagna in media un lavoratore che a causa di un fermo aziendale o di una lunga fase di ristrutturazione è costretto a subire la mannaia degli ammortizzatori sociali? Il quesito non è banale per almeno due motivi. Da un lato, sono migliaia gli addetti che nonostante la crescita dell’occupazione stabile sono in cassa integrazione o «subiscono» un contratto di solidarietà per mesi e mesi. 🔗 Leggi su Laverita.info

