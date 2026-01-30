Chi erano soccorritori e paziente morti sulla Palermo-Agrigento | Dicevano il Signore ci aiuti su questa strada

Due autisti soccorritori e una paziente sono morti ieri mattina in un grave incidente lungo la Palermo-Agrigento. Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, i due autisti, erano in servizio con un’ambulanza quando l’auto si è ribaltata. La donna, Giovanna Oddo, era a bordo e ha perso la vita anche lei. I colleghi ricordano i soccorritori per il loro impegno e il valore umano, mentre alcuni testimoni riferiscono che prima dell’incidente si sentivano pregare: “Dicevano il Signore ci aiuti su

“Ci mancheranno il vostro impegno e il vostro valore umano" hanno ricordato i colleghi dei due autisti soccorritori Gaspare Lo Giudice e Giuseppe Badalamenti, morti nell'incidente sulla Palermo Agrigento con la paziente Giovanna Oddo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Palermo Agrigento Scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento: morti due soccorritori e un paziente dializzato Questa mattina, sulla strada Palermo-Agrigento, si è verificato un grave incidente tra un camion e un’autoambulanza. Scontro sulla Palermo-Agrigento tra camion e automedica, morti un paziente e due sanitari Nello scontro tra un camion e un’automedica sulla Palermo-Agrigento si sono verificati tre morti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palermo Agrigento Argomenti discussi: Sono stato travolto da una sciatrice sulle piste, lei è scappata: ho un braccio rotto, ne avrò per 45 giorni. Per fortuna c'è chi ha visto tutto e mi ha soccorso; Io, Spazzali, il Soccorso rosso. E la separazione; Morto l’uomo malato di tumore lasciato a terra in Pronto soccorso: la foto della vergogna a Senigallia; Studente 16enne in coma etilico per la vodka prima di scuola. Soccorso da un negoziante: Ha rischiato di morire. TRAGEDIA SULLA PALERMO-AGRIGENTO. TRE MORTI IN UN IMPATTO TRA UN CAMION E UN’AUTO MEDICA #Cronaca facebook In un #incidente sulla #Palermo- #Agrigento tra un camion e un'auto sono morte 3 persone. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri. Il traffico sulla statale è bloccato. Le vittime sono gli occupanti di un'automedica: un paziente dializzato e 2 soccorritor x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.