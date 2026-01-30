Chi erano i 34 concorrenti scelti da Signorini per il GF Vip? Svelati tutti i nomi approvati da Pier Silvio Berlusconi prima del caos Corona

Questa mattina sono stati ufficializzati i nomi dei 34 concorrenti scelti da Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. I nomi sono stati approvati da Pier Silvio Berlusconi prima che emergessero i problemi legati a Corona, che hanno messo in discussione la partenza del reality prevista per marzo. La produzione sta ora lavorando per definire i dettagli e confermare il cast.

Il Grande Fratello Vip sarebbe dovuto tornare a marzo con Alfonso Signorini alla conduzione e, come anticipato in precedenza da Davide Maggio, il cast era già stato scelto. I nomi, sottoposti al giudizio di Pier Silvio Berlusconi per il GF Vip, erano stati tutti approvati. Il fascicolo comprendeva 23 vip che avevano già dato la loro disponibilità a entrare nella Casa, 2 vip ancora indecisi e altri 9 profili meno noti, pensati come concorrenti “filler”, ovvero la componente a basso costo composta da influencer e modelli. Oggi Davide Maggio, che da mesi custodiva questo segreto, ha deciso di rivelare tutti i nomi dato che molto probabilmente con il cambio di conduzione molti di loro non accetteranno di partecipare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Approfondimenti su Grande Fratello Vip

Dopo le polemiche, la produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di rifare i casting.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Grande Fratello Vip

