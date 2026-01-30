Fano si prepara a una sfida ambiziosa: vuole diventare la prima città ideale. Durante la presentazione di ‘Fano 2026’, Giovanni Belfiori ha chiesto al professor Paolo Clini di tenere la lectio magistralis di chiusura del festival. La città vuole mettere al centro il concetto di vivibilità e di uomo, ispirandosi alla figura di Vitruvio. La scelta mira a proiettare Fano come esempio di equilibrio tra architettura, natura e vita quotidiana. Ora si aspetta di vedere come questa idea prenderà forma nel corso dell’anno.

Fano, 30 gennaio 2026 – La richiesta è arrivata durante la presentazione di ‘Fano 2026 – Un anno di grandi eventi nella città di Vitruvio ’: Giovanni Belfiori, direttore di Passaggi - Festival della Saggistica, ha chiesto pubblicamente al professor Paolo Clini di tenere la lectio magistralis conclusiva dell’edizione 2026 del festival, intitolata ‘A misura d’uomo. Idee, città, civiltà. Da Vitruvio al presente’, in programma dal 24 al 28 giugno. Com'era la Basilica di Vitruvio 2mila anni fa: la video ricostruzione Una richiesta maturata dopo l’intervento di Clini, che ha spostato il baricentro della serata non sul calendario degli eventi, ma sul significato profondo di ciò che Fano sta vivendo in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Vitruvio? La nuova sfida di Fano: presentarsi come la prima città ideale

La scoperta dei resti della basilica di Vitruvio a Fano apre nuovi scenari sulla storia locale.

A Fano, la recente scoperta della basilica di Vitruvio rappresenta un importante patrimonio culturale.

Argomenti discussi: Basilica di Vitruvio a Fano: scavi, attribuzione certa e valore storico testimoniale; Fano ritrova Vitruvio: scoperta la basilica descritta nel De Architectura; Chi è Vitruvio? La nuova sfida di Fano: presentarsi come la prima città ideale; Ritrovata a Fano la Basilica di Vitruvio dopo oltre cinque secoli di ricerche.

